Голышмановский район, Тюменская область, 10 июня, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В тюменском районном центре Голышманово осуждён водитель из Удмуртии, по вине которого сгорел «КАМАЗ» с грузом на общую сумму свыше 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Cdc.gov Горящий грузовик

Установлено, что 27 января 2021 года 64-летний водитель из Ижевска, перевозивший на грузовом автомобиле «КАМАЗ» с полуприцепом автомобильные шины, остановился на стоянке у автокемпинга на 216 км автодороги Тюмень-Омск, оставив без присмотра в кабине включённую портативную газовую плитку. В результате произошёл пожар внутри кабины с последующим распространением огня на полуприцеп с грузом. Грузовик сгорел вместе с содержимым, ущерб составил 11 млн рублей.

Суд признал водителя виновным по ст. 168 УК РФ («Уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности) и назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Твери возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого оказались уничтожены более 40 грузовых автомобилей.