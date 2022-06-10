Москва, , 18:51 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с послом США Джоном Салливаном, сообщает 10 июня пресс-служба МИД РФ.

МИД России Nikita Dezhurny

Уточняется, что в ходе встречи обсуждались вопросы двусторонней повестки.

«Десятого июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Обсуждены некоторые вопросы двусторонней повестки дня», — указано в сообщении.

Детали встречи не раскрываются.

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