София, 10 июня, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Бывшая министр туризма Румынии Елена Удря будет экстрадирована на родину. Такое решение принял сегодня Апелляционный суд Софии, сообщает БТВ.

Fanette Тюрьма (фрагмент)

Согласно официальной информации, служители болгарской Фемиды почитали возможным отбывание Удрей наказание в румынской тюрьме и не нашли дополнительных причин для того, чтобы оставить экс-чиновницу на территории Болгарии. Новое решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, Удря была задержана 7 апреля представителями пограничной службы Болгарии при попытке незаконно пересечь болгарско-греческую границу.

Перед этим Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к шести годам лишения свободы по обвинению о коррупции и взяточничестве. Ей инкриминировали «отмывание» более восьми миллионов леев ($1,7 млн), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.