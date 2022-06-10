Болгария экстрадирует экс-министра туризма Румынии
София, 10 июня, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Бывшая министр туризма Румынии Елена Удря будет экстрадирована на родину. Такое решение принял сегодня Апелляционный суд Софии, сообщает БТВ.
Согласно официальной информации, служители болгарской Фемиды почитали возможным отбывание Удрей наказание в румынской тюрьме и не нашли дополнительных причин для того, чтобы оставить экс-чиновницу на территории Болгарии. Новое решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним, Удря была задержана 7 апреля представителями пограничной службы Болгарии при попытке незаконно пересечь болгарско-греческую границу.
Перед этим Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к шести годам лишения свободы по обвинению о коррупции и взяточничестве. Ей инкриминировали «отмывание» более восьми миллионов леев ($1,7 млн), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.