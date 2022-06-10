Вашингтон, , 18:38 — REGNUM Польская студия Bloober Team в рамках Summer Game Fest 2022 показала новый трейлер хоррор-игры Layers of Fears. Ролик был показан 9 июня в рамках трансляции онлайн-фестиваля.

Ужас Vsluh.net

Отметим, что разработчики впервые официально представили эту игру. Они позиционируют её как психологический хоррор, в основе которого лежит оригинальная Layers of Fear. Bloober Team пояснила, что возвращается к «действительно особенной» для студии франшизе, которая, будучи воплощённой в новой форме, даст геймерам новые впечатления и «прольет новый свет на общую историю». Авторы игры также отметили, что при создании Layers of Fears применили «новый подход, который, возможно, еще не очевиден».

Напомним, оригинальную Layers of Fear Bloober Team выпустила 16 февраля 2016 года, 2 августа 2016-го игра получила дополнение Layers of Fear: Inheritance. Игра представляет собой психологический хоррор, геймерам предлагают выступить в роли художника, которому нужно закончить картину.

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