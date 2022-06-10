Горловка, ДНР, , 18:34 — REGNUM Шесть человек получили ранения при обстреле города Горловки (ДНР) украинскими вооружёнными формированиями, сообщает 10 июня Штаб территориальной обороны республики.

3 года, Горловка Рисунки детей Донбасса

Уточняется, что среди раненых — подросток.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ обстреляли Горловку в 16:10, 16:50 и 17:20 мск. Со стороны населённого пункта Кодема выпущено 35 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики дважды обстреляли из артиллерии Горловку в ДНР