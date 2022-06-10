Вашингтон, 10 июня, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена отменяет требование об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус для въезжающих в страну туристов, сообщает 10 июня Reuters.

(сс) rawpixel В аэропорту

Как уточняется, новые правила вступят в силу с 11 июня. Прибывающим в США туристам больше не понадобится сдавать тест на COVID-19, так как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сочли, что необходимость в таком требовании отпала.

Отмечается, что авиакомпании и туристическая индустрия приветствовали данную новость. Ранее альянс крупнейших авиакомпаний США обращался к федеральному правительству с просьбой отменить обязательное тестирование на COVID-19 перед вылетом в Соединённые Штаты.