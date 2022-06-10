Мирный, Архангельская область, 10 июня 2022, 18:21 — REGNUM Военно-патриотический лагерь «Авангард», в котором произошло массовое отравление детей, приостановил работу, сообщает региональное правительство.
«Причиной, по которой работа детского учреждения приостанавливается, послужил факт регистрации случая групповой заболеваемости детей острой кишечной инфекцией. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в общей сложности случаи заболеваемости выявлены у 23 детей», — сообщили в ведомстве.
По информации исполняющего обязанности начальника лагеря Романа Суровцева, все дети, которые на данный момент продолжают оставаться в лагере, чувствуют себя хорошо.
В ближайшие два дня все дети будут отправлены автобусами домой.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту отравления детей в лагере «Авангард» возбудили уголовное дело.