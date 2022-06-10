Мирный, Архангельская область, 10 июня, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Военно-патриотический лагерь «Авангард», в котором произошло массовое отравление детей, приостановил работу, сообщает региональное правительство.

https://t.me/Tsybulskiy_A Открытие смены в центре «Авангард»

«Причиной, по которой работа детского учреждения приостанавливается, послужил факт регистрации случая групповой заболеваемости детей острой кишечной инфекцией. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в общей сложности случаи заболеваемости выявлены у 23 детей», — сообщили в ведомстве.

По информации исполняющего обязанности начальника лагеря Романа Суровцева, все дети, которые на данный момент продолжают оставаться в лагере, чувствуют себя хорошо.

«Нами оперативно приняты все меры, чтобы обезопасить детей от риска заражения. Изменен алгоритм питания: подрядчик, осуществлявший приготовление пищи, отстранен от работы в лагере, сейчас еду в специальных контейнерах привозят из столовой школы №4 города Мирный», — пояснил Роман Суровцев.

В ближайшие два дня все дети будут отправлены автобусами домой.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту отравления детей в лагере «Авангард» возбудили уголовное дело.