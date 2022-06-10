Вашингтон, 10 июня, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Разработчики экшн-игры от первого лица Warhammer 40K: Darktide выпустили трейлер с двухминутной демонстрацией игрового процесса. Ролик был показан 9 июня во время трансляции фестиваля Summer Game Fest 2022.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Автор журнала PC Gamer Уэс Фенлон после просмотра трейлера сравнил Warhammer 40K: Darktide с Warhammer: Vermintide 2, отметив, что разница между играми заключается в том, что действие этой происходит во вселенной Warhammer 40K. Кроме того, в этой будущей достаточно кровавой игре персонаж сможет использовать огнестрельное оружие.

Для справки: релиз Warhammer 40K: Darktide состоится 13 сентября 2022 года. Игра выйдет на ПК (в сервисе Steam) и консоли Xbox Series X/S. Реализацией проекта занимается студия Fatshark, ранее выпустившая игры Warhammer: Vermintide 2, Warhammer: End Times — Vermintide, War of the Vikings, Krater и другие.