Вашингтон, 10 июня, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена выделяет $314 млн на поддержку венесуэльских мигрантов и возобновляет частичную выдачу виз для кубинцев и гаитян, желающих воссоединиться с родственниками в США, сообщает 10 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что данный шаг отвечает усилиям Белого дома по борьбе с миграционным кризисом на фоне рекордного количества нелегалов, прибывающих на американо-мексиканскую границу.

Ранее сообщалось, что Джо Байден намерен объявить на саммите Америк о новом миграционном законопроекте.

Напомним, за 2021 год в Соединённые Штаты пробрались рекордные два миллиона нелегалов.