Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Ленинградской области за первые пять месяцев 2022 года введено 1,8 млн квадратных метров жилья, что почти на 240 тыс. кв. м больше, чем за аналогичный период 2021 года, рассказали 10 июня в пресс-службе областной администрации.

Inginstroy.ru Строительство жилья

По объемам ввода жилья лидируют Всеволожский (852,7 тыс. м2), Ломоносовский (303 тыс. м2), Гатчинский (160 тыс. м2), Выборгский (149 тыс. м2) и Приозерский (80 тыс. м2) районы. Только частные дома за последние пять месяцев ввели в Лужском, Сланцевском, Подпорожском, Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Тихвинском районах и Сосновоборском городском округе.

«Строительный комплекс Ленинградской области продолжает стабильный и уверенный рост. К концу мая объем ввода многоквартирных домов за 2022 год составил 615 тысяч м2, частных — 1,194 миллиона м2. При этом за такой же период прошлого года объем ввода достиг 1,57 миллиона м2, из которых 1,02 миллиона ― ИЖС», ― рассказал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В 2021 году в регионе было введено 3,3 млн кв. м жилья (+ 27% к уровню 2020 года). Это превысило среднероссийские показатели в 2,8 раза.

Напомним, в Ленинградской области действуют три государственные ипотечные программы: «Льготная ипотека» по ставке не более 9% годовых, «Семейная ипотека» ― не более 6% годовых и «Сельская ипотека» ― не более 3% годовых на строительство частного дома.

Объем ввода жилья служит одним из основных показателей Национального проекта «Жилье и городская среда» и помогает привлекать федеральные средства на строительство социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.