Бухарест, , 18:17 — REGNUM Учения с использованием HIMARS (американская реактивная система залпового огня) прошли в Румынии, сообщили 10 июня в пресс-службе румынского минобороны.

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

В ведомстве отметили, что в ходе учений военные отработали технику, тактику и процедуру по обеспечению огневой поддержки группировки сил, проводящей операцию по обороне побережья.

Добавим, что это первые стрельбы с использованием HIMARS. Они прошли с 8 по 10 июня в румынском Национальном центре подготовки ПВО «Генерал Ион Бунджеску».

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