Пекин, , 18:15 — REGNUM Вооружённые силы Китая готовы любой ценой противодействовать попыткам отделить Тайвань от КНР и сделать этот остров независимым, заявил 10 июня официальный представитель Минобороны КНР У Цянь на брифинге по итогам встречи министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Китай готов это делать даже ценой войны.

Напомним, встреча состоялась на «полях» международной конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — цитирует заявление У Цяня Центральное телевидение Китая.

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