Минобороны КНР: Китай готов бороться за Тайвань даже ценой войны
Пекин, 10 июня, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Китая готовы любой ценой противодействовать попыткам отделить Тайвань от КНР и сделать этот остров независимым, заявил 10 июня официальный представитель Минобороны КНР У Цянь на брифинге по итогам встречи министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина.
По его словам, Китай готов это делать даже ценой войны.
Напомним, встреча состоялась на «полях» международной конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — цитирует заявление У Цяня Центральное телевидение Китая.