Пекин, 10 июня, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Китая готовы любой ценой противодействовать попыткам отделить Тайвань от КНР и сделать этот остров независимым, заявил 10 июня официальный представитель Минобороны КНР У Цянь на брифинге по итогам встречи министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По его словам, Китай готов это делать даже ценой войны.

Напомним, встреча состоялась на «полях» международной конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — цитирует заявление У Цяня Центральное телевидение Китая.