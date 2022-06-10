Москва, , 18:14 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на субботу, 11 июня, из-за ожидаемой грозы. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Гроза в Москве © ИА REGNUM

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение для Москвы будет действовать с 12:00 до 21:00, для Московской области — с 10:00 до 21:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В длинные выходные погода в Москве порадует разнообразием