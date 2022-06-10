Вологда, , 18:13 — REGNUM Расходы бюджета Вологодской области увеличены на 9,1 млрд рублей, сообщает региональное правительство.

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«Одним из важных направлений увеличения расходной части областного бюджета являются расходы на реализацию «антикризисных» мероприятий в регионе. Дополнительные средства выделяются на выплаты на детей от 8 до 17 лет, создание запаса лекарств для обеспечения отдельных категорий граждан, поддержку промышленности и малого и среднего предпринимательства, сельхозтоваропроизводителей и системообразующих предприятий. Это позволит нашим предприятиям, гражданам более уверенно чувствовать себя в меняющихся экономических условиях», — отметил замгубернатора Антон Кольцов.

Почти 360 млн. рублей на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Вологодской области». Это ежемесячные денежные выплаты, компенсация на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На развитие агропромышленного комплекса вологодские власти направят еще 268 млн. рублей. Средства пойдут на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного комплексов и на приобретение техники, машин и оборудования.

«Из-за удорожания, в целях обеспечения объектов капитального ремонта, дорожной деятельности, строительства предусмотрено дополнительно более 700 млн. рублей», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Вологодчины на 2022 год был сформирован со следующими показателями: доходы году — 106,6 миллиарда рублей, расходы — 110,1 миллиарда, дефицит - 3,5 миллиарда рублей. После поправок об увеличении расходов дефицит областного бюджета вырастет до 9,7 млрд. рублей.