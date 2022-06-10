Вологда, 10 июня 2022, 18:13 — REGNUM Расходы бюджета Вологодской области увеличены на 9,1 млрд рублей, сообщает региональное правительство.
Почти 360 млн. рублей на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Вологодской области». Это ежемесячные денежные выплаты, компенсация на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
На развитие агропромышленного комплекса вологодские власти направят еще 268 млн. рублей. Средства пойдут на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного комплексов и на приобретение техники, машин и оборудования.
«Из-за удорожания, в целях обеспечения объектов капитального ремонта, дорожной деятельности, строительства предусмотрено дополнительно более 700 млн. рублей», — отметили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Вологодчины на 2022 год был сформирован со следующими показателями: доходы году — 106,6 миллиарда рублей, расходы — 110,1 миллиарда, дефицит - 3,5 миллиарда рублей. После поправок об увеличении расходов дефицит областного бюджета вырастет до 9,7 млрд. рублей.