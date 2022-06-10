Бишкек, , 18:11 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии принял решение освободить бывшего руководителя Федерации профсоюзов республики Мирбека Асанакунова из следственного изолятора госкомитета нацбезопасности, передают местные СМИ сегодня, 10 июня.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Судебная коллегия постановила перевести Асакунова под домашний арест на время следствия по возбужденному против него уголовному делу по статье «Коррупция», то есть до 25 июня.

ИА REGNUM напоминает, 2 июня 2022 года стало известно о том, что спецслужбы Киргизии задержали экс-председателя Федерации профсоюзов республики Мирбека Асанакунова и его бывшего заместителя по подозрению в коррупции и растрате более 5,7 млн сомов (4,3 млн рублей).

Также следственные органы установили многочисленные факты других незаконных действий руководства федерации с объектами недвижимости и финансовыми ресурсами с целью личного обогащения.