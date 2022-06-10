Бишкек, 10 июня, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии принял решение освободить бывшего руководителя Федерации профсоюзов республики Мирбека Асанакунова из следственного изолятора госкомитета нацбезопасности, передают местные СМИ сегодня, 10 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Судебная коллегия постановила перевести Асакунова под домашний арест на время следствия по возбужденному против него уголовному делу по статье «Коррупция», то есть до 25 июня.

ИА REGNUM напоминает, 2 июня 2022 года стало известно о том, что спецслужбы Киргизии задержали экс-председателя Федерации профсоюзов республики Мирбека Асанакунова и его бывшего заместителя по подозрению в коррупции и растрате более 5,7 млн сомов (4,3 млн рублей).

Также следственные органы установили многочисленные факты других незаконных действий руководства федерации с объектами недвижимости и финансовыми ресурсами с целью личного обогащения.