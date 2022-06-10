Вашингтон, , 18:18 — REGNUM В США сотруднику полиции предъявлено обвинение в убийстве второй степени после того, как он смертельно ранил афроамериканца во время задержания. Инцидент спровоцировал новые протесты в поддержку расовой справедливости, сообщает 10 июня Reuters.

Убийство Mate Marschalko

Офицер Кристофер Шурр из Мичигана 4 апреля застрелил 26-летнего Патрика Лиойи, иммигранта из Демократической Республики Конго. В ходе расследования было установлено, что Лиойя был застрелен в затылок в упор.

Убийство спровоцировало протесты, во время которых активисты пожаловались на неоправданное применение полицией оружия при аресте молодых афроамериканцев.

В соответствии с предъявленными обвинениями Кристоферу Шурру может грозить пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения.