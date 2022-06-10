Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 11 июня по 10 июля установлен особый противопожарный режим, сообщили 10 июня в пресс-службе Смольного. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пикник на поляне

Согласно документу, в течение месяца запрещается разведение огня и проведение каких-либо пожароопасных работ на территориях зеленых насаждений, применение пиротехники без согласования с ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Кроме того, в период действия особого противопожарного режима не допускается посещение лесов, расположенных в границах города.

«За нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима Кодексом РФ об административных правонарушениях предусматривается административная ответственность», — напомнили власти Петербурга.