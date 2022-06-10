Бишкек, , 17:57 — REGNUM В соответствии с Налоговым кодексом, с 1 января 2022 года все иностранные компании, которые реализуют на территории Киргизии услуги в электронной форме, обязаны платить налог на добавленную стоимость в бюджет республики. Об этом говорится в официальном заявлении налоговой службы.

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В налоговом ведомстве напоминают, что ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных услуг.

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Киргизские налоговики отмечают, что в республике уже запустили электронный сервис для прохождения удаленной налоговой регистрации иностранными организациями.

«Функционал этого сервиса позволяет иностранным компаниям, оказывающим электронные услуги, пройти налоговую регистрацию в качестве налогоплательщика НДС, получить идентификационный налоговый номер и доступ в личный кабинет налогоплательщика», — подытожили в налоговой службе Киргизии.

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