Луганск, , 17:54 — REGNUM Свои условия пытаются ставить украинские боевики, заблокированные на заводе «Азот» в городе Северодонецке (ЛНР), написал 10 июня посол республики в России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

По словам дипломата, украинские боевики пытаются найти возможность что-то выторговать для себя при сдаче в плен. Выйти с завода они могут, только сдавшись, поскольку «все пути отступления для них отрезаны».

Договориться они пытаются с военными из России, «выдвигать какие-то условия». Им уже разъяснили, что «никаких условий» от них никто не примет: единственный вариант — чтобы они сдали оружие.

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