Луганск, 10 июня, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Свои условия пытаются ставить украинские боевики, заблокированные на заводе «Азот» в городе Северодонецке (ЛНР), написал 10 июня посол республики в России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

По словам дипломата, украинские боевики пытаются найти возможность что-то выторговать для себя при сдаче в плен. Выйти с завода они могут, только сдавшись, поскольку «все пути отступления для них отрезаны».

Договориться они пытаются с военными из России, «выдвигать какие-то условия». Им уже разъяснили, что «никаких условий» от них никто не примет: единственный вариант — чтобы они сдали оружие.