Тюмень, , 17:49 — REGNUM В Тюменской области максимальный размер пенсии по старости составляет 78 879 рублей. Её получает девять жителей региона, сообщает региональное управление Пенсионного фонда.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Средний размер пенсии по старости в Тюменской области, по данным ПФР, составляет 17 541 рубль. Прожиточный минимум пенсионера после июньской индексации в регионе составил 11 970 рублей.

В Тюменской области с июня увеличится прожиточный минимум

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2022 года в России проиндексированы на 10% минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ с 1 июня проиндексировали на 10% прожиточный минимум, МРОТ и пенсии