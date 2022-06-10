Тюмень, 10 июня, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Тюменской области максимальный размер пенсии по старости составляет 78 879 рублей. Её получает девять жителей региона, сообщает региональное управление Пенсионного фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Средний размер пенсии по старости в Тюменской области, по данным ПФР, составляет 17 541 рубль. Прожиточный минимум пенсионера после июньской индексации в регионе составил 11 970 рублей.

В Тюменской области с июня увеличится прожиточный минимум

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2022 года в России проиндексированы на 10% минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров.