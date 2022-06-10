Бишкек, 10 июня, 2022, 17:40 — ИА Регнум. «Важно создать благоприятные условия для грузоперевозчиков, сократив до минимума барьеры и проверки на границах стран Содружества независимых государств. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Киргизии Арзыбек Кожошев, выступая на заседании Экономического совета СНГ в столице Казахстана.

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«Мы выступаем за либерализацию рынка услуг и повышение конкурентоспособности наших товаров и услуг на международных рынках», — подчеркнул высокопоставленный киргизский чиновник.

Заместитель главы правительства Киргизии акцентировал внимание на необходимости принятия оперативных мер для обеспечения бесперебойных поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Также он затронул тему регулирования трудовой миграции в рамках Содружества.

«Следует рассмотреть возможность предоставления трудящимся мигрантам равных с населением страны пребывания прав при приеме на работу и расторжении трудовых соглашений, а также на социальное и медицинское обеспечение», — подытожил Кожошев.

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