Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Студия Out of the Blue и издательская компания Raw Fury представили на фестивале Summer Game Fest необычную мультижанровую игру American Arcadia по мотивам фильма «Шоу Трумана». Об этом 9 июня сообщил журнал PC Gamer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Выполненная в стилистике 70-х годов XX века, American Arcadia расскажет геймерам об огромном городе, жители которого являются героями телешоу. В какой-то момент у одного из жителей по имени Тревор сильно падают рейтинги и он пытается сбежать из города, который превратился в смертельную ловушку. Игрокам предложат выступить не только в роли Тревора, но и в роли персонажа, который пытается помочь ему с побегом.

Отметим, на Summer Game Fest компания Raw Fury и студия Lunar Software объявили о возобновлении работы над хоррор-игрой Routine. Этот проект был анонсирован ещё в 2012 году, а релиз игры должен был состояться в 2017-м.

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