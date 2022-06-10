Полотняный завод, Калужская область, , 17:43 — REGNUM В Калужской области 10 июня в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого в музее «Бузеон» прошли историко-финансовые уроки для школьников. Сотрудники калужского отделения Банка России предложили учащимся необычный взгляд на многогранную деятельность царя-реформатора: проследить историю Петра I, отражённую на памятных монетах Банка России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на эксперта калужского отделения Банка России Татьяну Зубову.

Историко-финансовый урок для школьников в музее «Бузеон» Калужское отделение Банка России

Правление Петра I ознаменовалось множеством реформ, которые привели Российскую Империю к величию и процветанию. Русскому царю посвящено немало произведений литературы, живописи, скульптуры и кино. Их удачно дополняют скульптуры малых форм — памятные монеты. В работах художников — медальеров, с которыми ознакомились школьники во время историко-финансового урока воплотились: создание российской регулярной армии и флота, Полтавская битва и победа в Северной войне, основание Санкт-Петербурга, создание светской системы образования, денежная реформа — эти и другие события, связанные с деятельностью российского императора.

Школьники узнали, что Пётр I уделял большое внимание и защите денег от подделок. Во время его правления было введено гурчение — сложная обработка на особом станке боковой поверхности монеты, её ребра — «гурта» — в виде орнамента или надписи. Подделать такой элемент защиты в кустарных условиях было невозможно. Этот защитный признак применяется при производстве монет и сегодня. Внимательно изучить и сравнить защитные признаки современных и старинных денег школьники смогли на мастер-классе по определению подлинности банкнот. Учащиеся закрепили свои знания в финансовой викторине.

«За последние 30 лет выпущено около полусотни памятных монет, связанных с преобразованиями Петра I. Ни одна прославленная персона в России не была удостоена такого внимания со стороны художников-медальеров. Каждая из монет — дань памяти деяниям правителя, изменившего ход отечественной истории. Реформы, запущенные Петром Великим, коснулись многих сфер жизни: от государственной политики до мельчайших деталей быта», — отметила Татьяна Зубова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области установили знак «Троицкая крепость на Таган-роге»