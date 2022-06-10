Полотняный завод, Калужская область, 10 июня, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Калужской области 10 июня в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого в музее «Бузеон» прошли историко-финансовые уроки для школьников. Сотрудники калужского отделения Банка России предложили учащимся необычный взгляд на многогранную деятельность царя-реформатора: проследить историю Петра I, отражённую на памятных монетах Банка России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на эксперта калужского отделения Банка России Татьяну Зубову.

Калужское отделение Банка России Историко-финансовый урок для школьников в музее «Бузеон»

Правление Петра I ознаменовалось множеством реформ, которые привели Российскую Империю к величию и процветанию. Русскому царю посвящено немало произведений литературы, живописи, скульптуры и кино. Их удачно дополняют скульптуры малых форм — памятные монеты. В работах художников — медальеров, с которыми ознакомились школьники во время историко-финансового урока воплотились: создание российской регулярной армии и флота, Полтавская битва и победа в Северной войне, основание Санкт-Петербурга, создание светской системы образования, денежная реформа — эти и другие события, связанные с деятельностью российского императора.

Школьники узнали, что Пётр I уделял большое внимание и защите денег от подделок. Во время его правления было введено гурчение — сложная обработка на особом станке боковой поверхности монеты, её ребра — «гурта» — в виде орнамента или надписи. Подделать такой элемент защиты в кустарных условиях было невозможно. Этот защитный признак применяется при производстве монет и сегодня. Внимательно изучить и сравнить защитные признаки современных и старинных денег школьники смогли на мастер-классе по определению подлинности банкнот. Учащиеся закрепили свои знания в финансовой викторине.

«За последние 30 лет выпущено около полусотни памятных монет, связанных с преобразованиями Петра I. Ни одна прославленная персона в России не была удостоена такого внимания со стороны художников-медальеров. Каждая из монет — дань памяти деяниям правителя, изменившего ход отечественной истории. Реформы, запущенные Петром Великим, коснулись многих сфер жизни: от государственной политики до мельчайших деталей быта», — отметила Татьяна Зубова.