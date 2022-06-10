Вена, , 17:31 — REGNUM Австрия согласится на статус Украины в качестве кандидата на вступление в Европейский союз только в том случае, если аналогичный статус получат государства Западных Балкан и Молдавия, заявил 10 июня австрийский канцлер Карл Нехаммер в ходе своего визита в Эстонию.

Австрия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, если Украина получит статус кандидата на членство в Евросоюзе, то «подобное должно произойти и со странами Западных Балкан и Молдавией».

Заявление Нехаммера по данному вопросу уже опубликовало Австрийское агентство печати.

Напомним, ранее Нехаммер поддержал предложение Франции о плавном сближении Украины и Евросоюза.

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