Вена, 10 июня, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Австрия согласится на статус Украины в качестве кандидата на вступление в Европейский союз только в том случае, если аналогичный статус получат государства Западных Балкан и Молдавия, заявил 10 июня австрийский канцлер Карл Нехаммер в ходе своего визита в Эстонию.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

По его словам, если Украина получит статус кандидата на членство в Евросоюзе, то «подобное должно произойти и со странами Западных Балкан и Молдавией».

Заявление Нехаммера по данному вопросу уже опубликовало Австрийское агентство печати.

Напомним, ранее Нехаммер поддержал предложение Франции о плавном сближении Украины и Евросоюза.