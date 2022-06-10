Донецк, 10 июня, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Женщина 1987 года рождения погибла при обстреле Донецка 10 июня украинскими вооружёнными формированиями, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Рисунки детей Донбасса 10 лет, Донецк

Кроме того, ранение получили ещё двое гражданских лиц — мужчина 1965 года рождения и женщина 1957 года рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранение также получил житель Донецка 1956 года рождения.

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