Магнитогорск, Челябинская область, , 17:21 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 40-летний гражданин осуждён за изнасилование и убийства, совершённые в декабре 2003 года. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, этот гражданин и его соучастник изнасиловали и убили девушку. А затем подсудимый расстрелял мужчину и его сына, которые стали свидетелями преступления.

Преступник уже отбывал срок за серию изнасилований и убийств женщин. Теперь суд назначил ему пожизненное лишение свободы.