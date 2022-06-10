Тамбов, 10 июня, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Тамбовской области 10 июня выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

За последние сутки были госпитализированы три пациента с коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 117 тыс. 178 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 978 пациентов, в том числе 13 — за последние сутки.

За весь период скончались 2424 человека. Подтвержден один новый летальный случай.