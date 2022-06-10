Донецк, , 17:18 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за период с 3 по 9 июня погибли 62 бойца силовых ведомств и 23 мирных жителя, сообщает 10 июня официальный сайт уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

Флаг ДНР Цуканов М.В

Также отмечено, что за тот же период ранения получили 260 силовиков и 100 мирных жителей республики.

«Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины — 7726 человек, в том числе 108 детей», — указано на сайте.

Морозова отмечает, что прошедшая неделя может расцениваться как одна из тяжелейших для Донецкой Народной Республики.

«Вооруженные формирования Украины, предчувствуя свое неминуемое поражение, предпринимают отчаянные попытки выплеснуть злость на мирном населении», — подчеркнула Дарья Морозова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северодонецке окружена группировка украинских боевиков — посол ЛНР