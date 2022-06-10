Калуга, 10 июня, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В Калуге накануне Дня России в рамках традиционной акции «Мы — граждане России!» 20 молодых людей из 18 районов Калужской области получили паспорта из рук руководителей органов власти региона. Об этом 10 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Акция проводится в области уже 20-й раз. Ежегодно в её рамках паспорта граждан Российской Федерации получают порядка 500 молодых людей — активисты школьного самоуправления, участники олимпиад и конкурсов, представители детских общественных организаций — все те, кто уже в детстве проявил активную гражданскую позицию.

Организаторами акции выступают Калужская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» совместно с Областным молодежным центром при поддержке регионального министерства образования и науки.