Астрахань, , 17:14 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Лаборант ПЦР-лаборатории Zdrav.nso.ru

10 июня выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлен 117 тыс. 421 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 886 человек выписаны после курса лечения, в том числе 41 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 10 человек. Подтвержден один новый летальный случай.