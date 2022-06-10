Астрахань, 10 июня, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

10 июня выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлен 117 тыс. 421 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 886 человек выписаны после курса лечения, в том числе 41 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 10 человек. Подтвержден один новый летальный случай.