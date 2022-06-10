В Астраханской области за сутки госпитализированы 15 ковид-пациентов
Астрахань, 10 июня, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Zdrav.nso.ru
Лаборант ПЦР-лаборатории
10 июня выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлен 117 тыс. 421 положительный результат исследования.
За весь период наблюдения 113 тыс. 886 человек выписаны после курса лечения, в том числе 41 — за последние сутки.
За весь период скончались 3 тыс. 10 человек. Подтвержден один новый летальный случай.