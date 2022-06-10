Курск, , 17:12 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

10 июня выявлено 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 660 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 115 тыс. 560 пациентов, в том числе 30 — за последние сутки.

Всего скончались 2484 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.