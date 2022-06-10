Москва, 10 июня 2022, 19:32 — REGNUM Беспилотные аппараты Gray Eagle, которые США собираются продать Украине — очень серьезное оружие, которое усложнит проведение специальной военной операции. Об этом 10 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
«Беспилотник Grey Eagle разработан в качестве концепта между 2010-м и 2020-м годами. Его основная функция — наводчик для корректировки полёта баллистических ракет и, в более широком смысле, уточнения координат целей — в частности, для оперативно-тактических комплексов с кассетными боевыми частями ATACMS с дальностью до 300 км, которые запускаются при помощи M270 MLRS HIMARS», — отметил эксперт.
Артамонов напомнил, что это те самые РСЗО, которые США решили поставить на Украину.
Дрон обладает РЛС с синтезированной апертурой и может выполнять ряд функций аппарата ДРЛОиУ, отметил эксперт.
«Его появление на украинском ТВД способно в значительной степени усложнить боевую работу нашего контингента. Кроме того, он способен вести ударные операции при помощи ракет Hellfire», — заключил Артамонов.
Напомним, что представители США заявили о решении продать Украине БПЛА Gray Eagle.