Москва, , 19:32 — REGNUM Беспилотные аппараты Gray Eagle, которые США собираются продать Украине — очень серьезное оружие, которое усложнит проведение специальной военной операции. Об этом 10 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Американский БПЛА U.S. Air Force

«Беспилотник Grey Eagle разработан в качестве концепта между 2010-м и 2020-м годами. Его основная функция — наводчик для корректировки полёта баллистических ракет и, в более широком смысле, уточнения координат целей — в частности, для оперативно-тактических комплексов с кассетными боевыми частями ATACMS с дальностью до 300 км, которые запускаются при помощи M270 MLRS HIMARS», — отметил эксперт.

Артамонов напомнил, что это те самые РСЗО, которые США решили поставить на Украину.

Дрон обладает РЛС с синтезированной апертурой и может выполнять ряд функций аппарата ДРЛОиУ, отметил эксперт.

«Его появление на украинском ТВД способно в значительной степени усложнить боевую работу нашего контингента. Кроме того, он способен вести ударные операции при помощи ракет Hellfire», — заключил Артамонов.

Напомним, что представители США заявили о решении продать Украине БПЛА Gray Eagle.