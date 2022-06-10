Нижний Новгород, , 17:10 — REGNUM Родители подростка, подозреваемого в убийстве 12-летнего нижегородца пытались помочь ему скрыть улики. Об этом написали нижегородские СМИ 10 июня.

Кровь

Как сообщил портал NewsNN «подозреваемый готовился к преступлению и планировал совершить его в квартире потерпевшего».

«После случившегося подросток пришел домой и рассказал обо всем папе. Тот не стал звонить в полицию и дал сыну подзатыльник. Мама мальчика отправила вещи в стирку, чтобы смыть следы крови, но не успела завершить начатое: в дверь позвонили сотрудники правоохранительных органов», — уточняет издание.

ИА REGNUN напоминает, что тело 12-летнего подростка со множественными ножевыми ранениями обнаружили в подъезде дома на улице Куйбышева вечером 6 июня. По подозрению в преступлении задержан другой подросток — знакомый погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».