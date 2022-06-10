Во Владимирской области за сутки выявлены 16 ковид-пациентов
Владимир, 10 июня, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Во Владимирской области 10 июня выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Pskov.ru
ПЦР-тестрирование на COVID-19
Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 2 случая заражения.
После выздоровления выписаны 148 тыс. 189 пациентов, в том числе 15 — за последние сутки.
За весь период скончался 3471 человек. Подтвержден один новый летальный случай.