Владикавказ, 10 июня 2022, 17:07 — REGNUM В Северной Осетии под суд пойдут двое местных жителей, которых подозревают в мошенничестве в сфере автострахования. Обвиняемые сумели инсценировать три дорожно-транспортных происшествия, получив незаконно от страховых компаний за одно из них возмещение на 366 тыс. рублей, сообщили 10 июня в пресс-службе прокуратуры по региону.
Один из фигурантов дела являлся сотрудником полиции. Его обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Второго будут судить за мошенничество.
При этом лишь одно из инсценированных ДТП попало под выплаты. В двух остальных случаях довести до конца преступный умысел не удалось.
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