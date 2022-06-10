Хельсинки, 10 июня, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Финско-шведская встреча на высшем уровне отменена из-за России, пишет 10 июня Daily Mail.

(сс) Администрация президента России Президент Финляндии Саули Ниинистё

Накануне, 9 июня, финский президент Саули Ниинистё и король Швеции Карл XVI Густав должны были провести встречу на одном из Аландских островов. Но Ниинистё в срочном порядке отказался от переговоров.

По данным издания, на отказ Ниинистё от встречи повлияли две вещи — учения Балтийского флота РФ и заявление российского президента Владимира Путина о Петре I и его справедливой политике по возвращению исконно русских земель.

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