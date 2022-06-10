Москва, 10 июня, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России может увеличиться с августа 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Антонио Берни. Безработица. 1934

«Уровень безработицы в России, скорее всего, может увеличиться где-то с августа 2022 года, когда компании уволят сотрудников после простоя, наступит время прекращения трудовых договоров после сокращений и ликвидаций, — сказала Иванова-Швец. — Но безработица не должна быть слишком высокой. У многих компаний появляются новые собственники, которые сохраняют рабочие места, государственные службы занятости проводят активную политику обучения, переквалификации и трудоустройства. Есть ещё возможности открыть свой бизнес или перейти в статус самозанятых. Но массовой высокой безработицы, как пугают граждан, быть не должно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в России изменится качество трудовой занятости.