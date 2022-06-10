Почепский район, Брянская область, , 17:07 — REGNUM Мотоциклиста с признаками опьянения и обрезом ружья задержали инспекторы ДПС в Почепском районе Брянской области. Мужчина признался, что пытался скрыться после убийства знакомого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Обрез ружья https://32.мвд. рф/

Полицейские заметили, что водитель во время движения что-то выронил из рук и остановился. Увидев приближающихся к нему инспекторов, мотоциклист попытался скрыться, однако его задержали. Предметом, упавшим на дорогу оказался обрез гладкоствольного охотничьего ружья. Водитель признался, что пытался скрыться, поскольку недавно застрелил проживавшего неподалёку 41-летнего знакомого. На место вызвали следователей.

В СУ СК по региону ИА REGNUM уточнили, что трагедия произошла в посёлке Речица — 58-летний подозреваемый из личных неприязненных отношений пришёл в дом к местному жителю и выстрелил в него. Хозяин дома скончался на месте.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, следствие ходатайствует о заключении его под стражу.