Москва, 10 июня, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Российский грузооборот прошел точку минимума и теперь будет подрастать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал выводы экспертов агентства Bloomberg о том, что контейнерный импорт в Россию снизился на 60%.

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«Падение серьезное, но ожидаемое в условиях, когда морские перевозки российских товаров ограничены, железнодорожные не отлажены, автомобильные осложнены санкциями против российских и белорусских водителей, — сказал Чеглов. — Плюс прямые отгрузки ограничены, а параллельный импорт только-только встает на ноги. Однако, по озвученной французской компанией FM-Logistik информации, грузооборот постепенно начинает восстанавливаться, в том числе и из Европы. Грузооборот прошел точку минимума и будет подрастать. Но прежних объемов вряд ли достигнет в обозримой перспективе. Не смогут дружественные страны заменить все потери рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что контейнерный импорт в России начнет постепенно восстанавливаться после июля 2022 года.