Варшава, 10 июня, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Студия People Can Fly и компания Square Enix анонсировали в рамках онлайн-фестиваля Summer Game Fest загружаемое дополнение (DLC) к кооперативному шутеру Outriders. Об этом 9 июня сообщал журнал PC Gamer.

Outriders (game)

Во время трансляции разработчики показали трейлер, в котором представили новое оружие, снаряжения и умения персонажей. Релиз дополнения Worldslayer состоится 30 июня 2022 года, а 10 июня 2022-го разработчики сообщат подробности об этом DLC.

Напомним, релиз Outriders состоялся 1 апреля 2021 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S и ПК. Игра представляет собой шутер (упор сделан на использовании огнестрельного оружия) с элементами ролевой игры.