Тюмень, 10 июня, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Участники спецоперации на Украине и в республиках Донбасса получают в месяц, исходя из минимальных показателей, около 170 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков порталу 72.ru.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

По словам Куличкова, зарплата военных-контрактников зависит от курса доллара США, мастерства и звания. Отмечается, что все военнослужащие, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, получают статус ветерана боевых действий, находятся на полном довольствии. В ходе спецоперации военнослужащие Российской Армии получают два должностных оклада ежемесячно. Размер оклада — от 20 тысяч и далее зависит от звания и должности.

Размер «суточных», по словам тюменского военного комиссара, зависит от курса доллара США Центробанка РФ на день выплаты. На данный момент составляет $53 в сутки. Денежная компенсация вместо предоставления дополнительных суток отдыха — от 11 тысяч рублей в месяц по минимуму. За участие в тактических действиях — восемь тысяч рублей в сутки. За уничтожение или захват вражеской техники и вооружения — от пяти тысяч до 350 тысяч рублей (зависит от стоимости техники). К примеру, 350 тысяч рублей можно получить за сбитый самолёт.

«Если подсчитать все выплаты исходя из минимальных показателей и не учитывать два последних пункта, выходит около 170 тысяч рублей в месяц», — отметил тюменский военный комиссар.

Страховые выплаты за ранение доходят до одного миллиона рублей. Причем, как отметил Алексей Куличков, тюменские военные, поправив здоровье в госпиталях, вновь вернулись в зону боевых действий.