Актанышский район, Татария, , 17:13 — REGNUM На общественном кладбище в Актанышском районе вновь осквернили могилу. Инцидент вызвал общественный резонанс. Глава республики Рустам Минниханов поручил оперативно установить виновных и привлечь их к ответственности.

Кладбище

«Такие происшествия в нашем обществе недопустимы. В наших традициях уважать людей разных национальностей и вероисповедания. Виновные обязательно должны быть установлены и понести полную ответственность за свои действия», — заявил глава РТ.

Рустам Минниханов призвал руководителей районов не допускать подобных случаев.

«Это не нормально, не свойственно нашей республике. Уважайте любую веру. У каждого своя вера, уважайте человека», — заключил он.

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов после инцидента на кладбище подал в отставку.

Как сообщают местные СМИ, мужчина был захоронен на общественном кладбище в селе Актаныш в сентябре 2021 года. Через некоторое время родственники усопшего пожаловались районным властям на спиленный крест. Глава муниципалитета тогда получил предупреждение от Рустама Минниханова. Крест был восстановлен. Минувшей ночью, 9 июня 2022 года, акт вандализма на этой же могиле повторился.

«Я хочу извиниться перед родными и близкими за то, что мы не смогли предотвратить этот вопиющий факт. Беру на себя полную ответственность за произошедшее, готов понести заслуженное наказание и подаю в отставку», — цитирует Фаттахова «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, в мае 2017 года более ста могильных надгробий были повреждены и опрокинуты на кладбище села Бэчек (Васюково) в Зеленодольском районе Татарии.

Читайте также: Вандалы снова разгромили кладбище в Татарии